Şarkıcı Lara'nın evinde yangın çıktı!

İki ay önce Antalya’da yürürken araba çarpan Lara, hastanelik olmuştu. Kazadan hafif yaralarla kurtulan Lara’nın, bu sefer de ailesiyle birlikte yaşadığı evi yandı.

Üst üste talihsiz kazalar yaşayan şarkıcının Antalya’nın Alanya’daki evinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin güçlükle söndürdüğü yangında eşyalar küle döndü.

“AİLEM ZOR SAATLER YAŞADI”

Küle dönen evinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Lara, “Sevgili takipçilerim ve değerli dostlarım, 01.09.2020 dün gece saatlerinde evimizin çatı katında yangın çıkmıştır. İşim gereği ilçe dışında olduğumdan dolayı bu durum beni daha da derinden etkiledi. Ailem zor saatler yaşadı şükür ki Rabbim can kaybı göstermedi, mala geldi ziyan… Allah kimseye yaşatmasın, üzerimizde var bir felaket ama hep inanırım ki Rabbim sevdiği kulunu imtihan eder şükürler olsun. Arayan binlerce mesaj atan bütün dostlarıma sevenlerime teşekkürlerimi iletiyorum hepinize dönüş tek tek şu anda yapamıyorum sağ olun” ifadelerini kullandı.