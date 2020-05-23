Şarkıcı Mory Kante yaşamını yitirdi

Dünyaca ünlü Gineli müzisyen Mory Kante'nin oğlu Balla Kante, babasının başkent Conakry'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı. Balla Kante, babasının ölüm nedeninin tedavi edilemeyen kalp sorunları olduğunu söyledi. Kante, "Babamın kronik hastalığı vardı. Sık sık tedavi için Fransa'ya gidiyordu ancak corona virüs nedeniyle son dönemde bu mümkün olmadı" dedi.

Ünlü vokalist ve kora çalgıcısı Mory Kante, özellikle 1987 yılında seslendirdiği 'Yeke Yeke' adlı şarkısıyla uluslararası alanda tanınmıştı.