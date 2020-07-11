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11.07.2020 - 12:39 |

Şarkıcı Nez evlenme teklifi aldı

Şarkıları ve danslarıyla bir döneme damgasını vuran şarkıcı Nez Yazıcı, 1 yıldır birlikte olduğu tenis antrenörü Gökhan Köksal'dan evlilik teklifi aldı.

Şarkıcı Nez evlenme teklifi aldı
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Şarkıcı Nez, üç kez nikâh masasına oturdu ve üç evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamadı. Nez, son olarak 2017 yılında nikâh masasına oturduğu oyuncu Eylem Server Ünüvar'dan tek celsede boşanmıştı. Bu boşanmayla üçüncü evliliğini de noktalayan Nez, “Yeniden evlilik düşünür müsünüz?” sorusuna ise, “Bunları konuşmak için çok erken.” yanıtını vermişti.

Şarkıcı, dün akşam 1 yıldır birlikte olduğu Gökhan Köksal’dan evlilik teklifi aldı. Nez, evlilik teklifinin ardından mutluluktan ağladığını açıkladı.

Şarkıcı Nez evlenme teklifi aldı

Magazin Haberleri Bülteni (11 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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