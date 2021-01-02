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02.01.2021 - 15:47 |

Şarkıcı Tuğba Özerk lokma dağıttı

Tuğba Özerk, önceki gün Bebek’te lokma dağıttı. Ünlü şarkıcı, “Hem kaybettiğimiz büyüklerimiz için hem de 2021’e tatlı girelim diye lokma dağıtıyorum” dedi.

Şarkıcı Tuğba Özerk lokma dağıttı
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Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; şarkıcı Tuğba Özerk, önceki gün Bebek’te vatandaşlara lokma dağıttı. Özerk'i görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Ünlü şarkıcı kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen sevenlerini de kırmadı. Geçtiğimiz günlerde de aile yakınları için lokma dağıttığını belirten Özerk, “Bu sefer de hem kaybettiğimiz büyüklerimiz için hem de 2021’e tatlı girelim diye lokma dağıtıyorum” dedi.

Pandemi nedeniyle Kıbrıs’taki yılbaşı sahnesinin ertelendiğini açıklayan Tuğba Özerk, yakında yeni şarkısını çıkaracağının da müjdesini verdi: “Bu ay yepyeni slow şarkıyla geliyorum. Şarkı çok güzel ve çok iddialıyım.”

Şarkıcı Tuğba Özerk lokma dağıttı



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