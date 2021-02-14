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14.02.2021 - 07:00 |

‘ŞARKILAR BİZİ SÖYLER’ GELİYOR

Sibel Can ve Hakan Altun’a, Hüsnü Şenlendirici’nin klarnetiyle eşlik edeceği ‘Şarkılar Bizi Söyler’ 25 Şubat’ta Kanal D’de başlıyor

‘ŞARKILAR BİZİ SÖYLER’ GELİYOR
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Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin yer alacağı ‘Şarkılar Bizi Söyler’ programı, 25 Şubat’ta Kanal D’de başlıyor. Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken’in üstlendiği projenin tanıtım filmi, ekrana gelir gelmez hem izleyicilerden hem de sosyal medyadan övgü aldı.
İstanbul’a yakın şirin bir köyde çekilen tanıtım video’sunda yaklaşık 100 kişilik bir ekip çalıştı ve tüm gün sürdü. Can’ın kostümü ve güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktığı tanıtımda, Altun kamyonu kullanmaya çalışırken eğlenceli anlar yaşadı. Şenlendirici ise kamyonun kasasında çaldığı klarnetiyle çekimlere renk kattı.

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Cadde Yazarları

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