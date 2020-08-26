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26.08.2020 - 07:00 |

Şarkıya özel dondurma

Selena Gomez, popüler K-pop grubu Blackpink ile yaptığı yeni single’ı ‘Ice Cream’ onuruna, bir don-durma markasına özel çeşit hazırladı.

Şarkıya özel dondurma
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Selena Gomez, popüler K-pop grubu Blackpink ile yaptığı yeni single’ı ‘Ice Cream’ onuruna, bir don-durma markasına özel çeşit hazırladı. Cookies-&Cream Remix adı verilen üründe pembe vanilyalı dondurma, kurabiye parçacıkları ve helva kıvamında şekerleme yer alıyor. Tatlı ve şarkı, 28 Ağustos’ta raflardaki yerini alacak.

Didem Uzel: Allah ABD’deki acile düşürmesinSelim Sarı ile 2012 yılında evlendikten sonra ABD'ye yerleşen oyuncu Didem Uzel Sarı, corona virüsten dolayı Türkiye'ye döndüklerini söyledi. DHA’ya konuşan Uzel, ABD’deki sağlık sistemini eleştirerek, " Allah ABD’de acil servise düşürmesin" dedi.
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