MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Sarp Apak'tan flaş 'Jet Sosyete' açıklaması
29.01.2020 - 12:05 |

Sarp Apak'tan flaş 'Jet Sosyete' açıklaması

Oyuncu Sarp Apak, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Sarp Apak'tan flaş 'Jet Sosyete' açıklaması

Sabah saatlerinde geldiği AVM’de bir restoranda yakın dostlarıyla buluşan Sarp Apak, kendine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap verdi: Dizimiz 'Jet Sosyete' tekrar televizyona dönüyor. Bu sene hem internette, hem de Star TV’de izleyicimiz ile buluşacağız. internetteki iki bölümü birleştirip televizyona bir bölüm olarak yansıtılacak.

Geçtiğimiz günlerde Elçin Sangu’nun yaptığı "Biz pahalı ameleleriz" açıklamasına destek veren Apak, "Çok haklı bir şey söylemiş, yıllardır böyle uzun sürelerden kafamızı kaşıyacak vaktimiz olmuyordu. İnternet dizileri bu yüzden çok iyi, ben çok memnunum" dedi.

30 Ocak 2020 Magazin Haberleri Bülteni30 Ocak 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pelin Karahan: Çocuklarıma yokluğu öğretiyorum

Pelin Karahan: Çocuklarıma yokluğu öğretiyorum

Ece Erken, Eymen'in hızına yetişemedi

Ece Erken, Eymen'in hızına yetişemedi

Seda Bakan: Hemen kızımın yanına gideceğim

Seda Bakan: Hemen kızımın yanına gideceğim

Başak Sayan'ın alışveriş keyfi

Başak Sayan'ın alışveriş keyfi

Sıradaki Haber