Sarp Apak'tan flaş 'Jet Sosyete' açıklaması

Sabah saatlerinde geldiği AVM’de bir restoranda yakın dostlarıyla buluşan Sarp Apak, kendine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap verdi: Dizimiz 'Jet Sosyete' tekrar televizyona dönüyor. Bu sene hem internette, hem de Star TV’de izleyicimiz ile buluşacağız. internetteki iki bölümü birleştirip televizyona bir bölüm olarak yansıtılacak.

Geçtiğimiz günlerde Elçin Sangu’nun yaptığı "Biz pahalı ameleleriz" açıklamasına destek veren Apak, "Çok haklı bir şey söylemiş, yıllardır böyle uzun sürelerden kafamızı kaşıyacak vaktimiz olmuyordu. İnternet dizileri bu yüzden çok iyi, ben çok memnunum" dedi.