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19.12.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

Şaşırtan açıklama!

Coşkun Sabah, Aslı Hünel ile Tamer Karadağlı; Cizre Deniz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin talep ettiği yardımları sahiplerine ulaştırmak için düzenlenen etkinliğe katıldı.

Şaşırtan açıklama!
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Coşkun Sabah, Aslı Hünel ile Tamer Karadağlı; Cizre Deniz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin talep ettiği yardımları sahiplerine ulaştırmak için düzenlenen etkinliğe katıldı. Engelsiz Yaşam Vakfı ve Kızılay iş birliğiyle organize edilen buluşmada Sabah, açıklamalarıyla şaşırttı. Erkek sanatçıların yıllardır ikinci planda tutulduğunu ifade eden sanatçı, “Kadın sanatçılara pozitif ayrımcılık yapılıyor. 74 yaşındaki Ajda Pekkan’a ‘Süperstar’ deniliyor. Hiç o yaştaki bir erkek sanatçıya böyle bir şey denildiğini duydunuz mu?” dedi. 

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