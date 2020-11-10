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10.11.2020 - 17:21 |

Sean Connery'nin son dileği!

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Sean Connery'nin külleri, ülkesi İskoçya'ya dökülecek. 'James Bond' karakterini ilk canlandıran aktör olan Connery'nin eşi Micheline Roquebrune, "Sean'ı İskoçya'ya geri götüreceğiz. Bu onun son dileğiydi" dedi.

Sean Connery'nin son dileği!
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Sean Connery, geçtiğimiz hafta yaşamını yitirdi. Ailesi tarafından yapılan açıklamada; 90 yaşındaki İskoçyalı aktörün, Bahamalar'daki evinde, uykusunda yaşamını yitirdiği bildirildi.

Connery'nin eşi Micheline Roquebrune, korona virüs salgınında yeniden güvenli seyahat imkanı olduğunda, ailesiyle birlikte Connery'nin küllerini İskoçya’ya götüreceklerini söyledi.

Roquebrune, Scottish Mail on Sunday gazetesine yaptığı açıklamada, "Sean’ı İskoçya’ya geri götüreceğiz. Bu onun son dileğiydi. Küllerinin hem Bahamalar'a, hem de doğduğu ülkeye serpilmesini istedi. Onun için İskoçya'da bir anma töreni düzenleyeceğiz, bu bizim umudumuz ancak bunun tam olarak ne zaman olacağını söyleyemiyoruz" dedi.

 

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    Cadde Yazarları

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