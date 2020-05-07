Şebnem Çapa: Botoks bile yaptırmadım

Cemiyet hayatının en şık ve en güzel kadınlarından Şebnem Çapa, "Estetiğiniz var mı?” sorusunu, "Hayır yok. Doğalım. Şimdiye kadar botoks bile yaptırmadım. Yanlış anlaşılmasın estetiğe karşı değilim. Vakti gelir, ihtiyaç duyarsam yaptırabilirim" şeklinde yanıtladı.

Şebnem Çapa, “Karantina zamanında yapamasam da hemen her gün Celal ile birlikte 20 kilometre yürürüz. Tatile gittiğimiz ülkelerde de durmak bilmeyiz. Şimdiye kadar sanırım en çok Hindistan’ı ziyaret ettik, 43-44 olmuştur. Tayland, Hong Kong, Fransa ve Avustralya da sevdiğimiz yerler. Yeni aşkımız; Maria Wörth Gölü ve Viva Mayr.”