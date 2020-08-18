Saruhan Hünel, Klass dergisine konuştu. Sanatçı, “Oyunculuk kariyerinize sürekli ara verdiniz. Bunun bir sebebi var mı?” sorusuna, “Birçok meslektaşım gibi sadece oyunculuk yapan biri değilim. Ticaretle de uğraşıyorum. Bir projede para için yer almıyorum, sevdiğim için kabul ediyorum. Diğer arkadaşlara göre seçici olma şansım var” yanıtını verdi.