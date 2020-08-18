18.08.2020 - 07:00 |
‘Seçici olma şansım var’
Saruhan Hünel, Klass dergisine konuştu.
Saruhan Hünel, Klass dergisine konuştu. Sanatçı, “Oyunculuk kariyerinize sürekli ara verdiniz. Bunun bir sebebi var mı?” sorusuna, “Birçok meslektaşım gibi sadece oyunculuk yapan biri değilim. Ticaretle de uğraşıyorum. Bir projede para için yer almıyorum, sevdiğim için kabul ediyorum. Diğer arkadaşlara göre seçici olma şansım var” yanıtını verdi.
Şeyma Subaşı'ndan 'polis baskını' iddiasına yanıt!Bir süredir Çeşme'de tatil yapan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın, arkadaşlarıyla birlikte Çeşme Mamurbaba Mevkii civarında kaldığı villayı polis baskını yapıldığı öne sürüldü. Çıkan haberlerin ardından Şeyma Subaşı, Instagram hesabından açıklama yaptı. Haberin doğru olmadığını söyleyen Subaşı, "Lütfen inanmayın" dedi.