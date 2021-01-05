Seçil Gür: Aleyna Tilki'ye benzeyemem

Yelda Kırçuval'ın Instagram canlı yayınına konuk olan Seçil Gür, Gülşen ve Sezen Aksu gibi isimlere benzetilmesi ile ilgili olarak, “Gülşen’i çok sever ve kalemini çok başarılı bulurum. Sezen Aksu’ya da benzetilmekten şeref duyuyorum tabii ki. Benim için inanılmaz bir şey. Ama ben devamlı birilerine benzetiliyorum. Nedense Seçil olarak kabul görmedim. Ajda Pekkan’a da çok benzetiliyorum. Bunlar gerçekten güzel isimler. Ama son çıkardığım şarkımı Aleyna Tilki’ye benzetmişler. O bana benzeyebilir doğru ama ben ona benzeyemem" ifadelerini kullandı.