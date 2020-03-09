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09.03.2020 - 16:28 | | UMUT ÜNVER

Seçkin Piriler'den sürpriz albüm

Eski manken Seçkin Piriler, önceki gün Akmerkez’de görüntülendi.

Seçkin Piriler'den sürpriz albüm

Alışveriş sonrası poz veren Seçkin Piriler, çocuklarını babası Kaan Tangöze’ye bıraktığını söyledi. Yakın zamanda sürpriz bir albüm çıkaracağını belirten Piriler, "Aynı zamanda sahne provalarım oluyor" dedi. 

Haluk Levent isyan etti: Dekontları yollayın ben ödeyeceğim!İzmir Buca'da yaşayan, beyin tümörü nedeniyle kemoterapi gördüğünü söyleyerek saçlarını da kazıtan İrem Atan (19), Haluk Levent'e çağrıda bulunmuştu. Buna kayıtsız kalmayan Levent ise genç kıza moral için gitar çaldı ancak işin aslı daha farklı çıktı.
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Cadde Yazarları

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