Seda Bakan: Hemen kızımın yanına gideceğim

Hızlı adımlar ile alışveriş yapan Seda Bakan, Markalar Sokağı'nda karşılaştığı muhabirlerin fotoğraf isteklerini kırmayıp objektiflere poz verdikten sonra ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Kızının sağlığının yerinde olduğunu söyleyen oyuncu, "Doktorumuz 'Salgın hastalıklar var. Leyla'yı kalabalık yerlere sokmamaya özen gösterin' dedi. Bu yüzden onu yardımcı ablamıza emanet ettim. Koşarak alışverişimi yapıp hemen kızımın yanına gideceğim" dedi.

Alışverişini kısa sürede tamamlayan Seda Bakan, özel aracıyla İstinyePark'tan ayrıldı.