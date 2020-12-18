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18.12.2020 - 09:54 |

Seda Bakan, 'Mucize Doktor'dan ayrıldı

FOX'ta yayınlanan 'Mucize Doktor'a sonradan dahil olan Seda Bakan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, diziden ayrıldığını duyurdu.

Seda Bakan, 'Mucize Doktor'dan ayrıldı
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'Mucize Doktor' dün akşam 42'nci bölümüyle ekrana geldi. Dizide 'Adil Hoca'nın kızı 'Ferda'yı oynayan Seda Bakan, kadrodan ayrıldı.

"ÇOK GÜZEL VE YORUCU BİR PROJEYDİ"
Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan ve kısa sürede sağlığına kavuşan oyuncu, sosyal medya hesabından kızı için karavanda süt sağdıktan sonra çektirdiği fotoğrafını paylaşarak, "Mucize Doktor'a ve Ferda'ya bu akşam veda ettim. Çok güzel ve yorucu bir süreçti. Tekrar güzel projelerde görüşmek üzere" notunu ekledi.

Seda Bakan, Mucize Doktordan ayrıldı

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