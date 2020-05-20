20.05.2020 - 07:55 |
Seda Bakan'dan eğlenceli paylaşım
Oyuncu Seda Bakan, sosyal medyadaki filtre modasına uydu.
Instagram'daki bir uygulamayla gözlerini mavi yapan Seda Bakan, gülücük emojisiyle birlikte bu paylaşımı yaptı.
Larissa Gacemer: Sizi üzmek istemedim, farkındalık yaratmak istedimEski basketbolcu Burak Gacemer ile evli olan Brezilyalı model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularından sıkılarak, "Çocuğum olmuyor. Ben de bu durumu kabul ettim. Allah beni böyle yaratmış" sözleriyle isyan etmişti. Gacemer son paylaşımında, "Lütfen benim için üzülmeyin. Videoyu sizi üzmek için paylaşmadım, farkındalık yaratmak için paylaştım" dedi.