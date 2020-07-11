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11.07.2020 - 09:55 |

Seda Bakan'dan Hadise ve Kaan Yıldırım'a anlamlı mesaj

Bebeğini kucağına aldıktan sonra ekranlardan uzak kalan Seda Bakan, Hadise ve Kaan yıldırım aşkının mimarı olarak biliniyor. Bakan, “Ben evlendim, çocuğumu da kucağıma aldım. Evlilikte keramet var” ifadeleriyle çifte çağrısını da iletti.

Seda Bakan'dan Hadise ve Kaan Yıldırım'a anlamlı mesaj
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Hadise-Kaan Yıldırım aşkının mimarı olarak bilinen ve çiftin tanışmasına vesile olduğu iddia edilen Seda Bakan, ikilinin özel hayatına dair sorulan sorularla kenara sıkıştı. Oyuncu, taze aşıklara çağrıda bulunmayı da ihmal etmedi.

İkiliyi kendisinin tanıştırdığı konusunda yorum yapmak istemeyen ama sözlerini seçemeyerek adeta iddiaları doğrulayan Seda Bakan, Hadise ve Kaan Yıldırım’ın evlilik yolundaki adımları hakkında da konuştu.

"TAVSİYE EDİYORUM"

“İnsanlar bir şekilde yuva kurmak istiyorlarsa kursunlar, tavsiye ediyorum” diyen Bakan, “Ben evlendim, çocuğumu da kucağıma aldım. Evlilikte keramet var” diyerek ikiliye mesaj gönderdi.

VERDİĞİ KİLOLARLA DİKKAT ÇEKTİ

2019 yılının Ağustos ayında kızı Leyla’yı dünyaya getiren ünlü oyuncu Seda Bakan, aradan geçen 11 ayın ardından verdiği kilolarla da dikkatleri çekti. “Bakın ne kadar kilo verdim, farkında değilsiniz” ifadelerini kullanan oyuncu, “5 kilo verdim” diyerek fit halini göstermeyi unutmadı. Ünlü oyuncu, doğum yapacağı dönemde 23-24 kilo almıştı.

Magazin Haberleri Bülteni (11 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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