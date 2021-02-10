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10.02.2021 - 10:50 |

Seda Bakan’dan Leyla paylaşımı

Müzisyen Ali Erel ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Seda Bakan, iki yaşındaki kızı Leyla ile verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

Seda Bakan’dan Leyla paylaşımı
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2014 yılında Ali Erel ile dünyaevine giren oyuncu Seda Bakan, 2019 yılında kızı Leyla'yı kucağına almıştı. Geçtiğimiz aylarda koronavirüsü atlatan Bakan, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

35 yaşındaki Seda Bakan, kızı Leyla ile verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü oyuncunun, "Güneşli günler" notunu düştüğü gönderisi 46 binden fazla beğeni aldı.

Seda Bakan’dan Leyla paylaşımı

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Öte yandan Seda Bakan, birkaç gün önce de saçlarını değiştirmişti. Kakül kestiren oyuncu, son halini takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Ayna karşısında poz veren güzel oyuncunun fotoğrafı büyük ilgi görmüştü.

SHAKIRA DANSI

Seda Bakan, dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın geçtiğimiz ay çıkardığı 'Girl Like Me' şarkısının klibinde görülen koreografideki aynı figürleri sergilediği videosunu takipçileriyle paylaşmıştı.

Seda Bakan’dan Leyla paylaşımı

ROL ALDIĞI DİZİDEN AYRILDI

Ancak geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve tedavisinin ardından iyileşen oyuncu, sonrasında rol aldığı diziden ayrılmıştı. Bakan, konuyla ilgili; "Mucize Doktor dizisinden ayrıldım. Yaz aylarına kadar hiçbir proje teklifini kabul etmeyip biraz dinleneceğim" açıklamasını yapmıştı.

Seda Bakan’dan Leyla paylaşımı

    Magazin Haberleri Bülteni (10 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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    Cadde Yazarları

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