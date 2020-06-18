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18.06.2020 - 08:16 |

Seda Bakan'dan tatil pozu

Normalleşmenin başlamasıyla tatile çıkan Seda Bakan, kızı Leyla ile verdiği pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Seda Bakan'dan tatil pozu
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Corona virüs nedeniyle uzun bir süre evden çıkmayan Seda Bakan, normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte soluğu Muğla'nın Ula ilçesine bağlı olan Akyaka tatil beldesinde aldı.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve kızıyla verdiği pozları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen güzle oyuncu, bu karelere bir yenisini daha ekledi. 

 Bakan, son olarak Leyla bebek ile tatil pozunu yayınladı.

Seda Bakandan tatil pozu

    Magazin Haberleri Bülteni (18 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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