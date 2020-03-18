MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Seda Bakan'ın kızı görenleri şaşırttı
18.03.2020 - 08:19 |

Seda Bakan'ın kızı görenleri şaşırttı

Seda Bakan, 4 Ekim 2014 tarihinde müzisyen Ali Erel ile evlenmiş ve geçtiğimiz Ağustos ayında kızı Leyla'yı kucağına almıştı.

Seda Bakan'ın kızı görenleri şaşırttı

 Sosyal medyadan kızı ile fotoğraflarını paylaşan 34 yaşındaki Seda Bakan, son gönderisi ile binlerce yorum ve beğeni aldı. Neredeyse tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla birlikte 'gerekli olmadıkça evden dışarı çıkmayın' tedbirini dikkate alan Seda Bakan, kızı Leyla ile sosyal medya gündeminde. Şirinliği ile dikkat çeken 7 aylık Leyla, annesinden daha ünlü olma yolunda ilerliyor.

 

Murat Boz'dan şaşırtan çağrı!Türkiye’de corona virüs vaka sayısının artmasıyla önlemler artırıldı. Sanat dünyasından birçok ünlü isim evlerine kapanmışken, Murat Boz sosyal medya hesabından "Evde durmayın" çağrısı yaptı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Uyarıları dikkate alıyor

Uyarıları dikkate alıyor

‘Markete bile çıkmıyorum’

‘Markete bile çıkmıyorum’

‘AVM’ler kapatılsın’

‘AVM’ler kapatılsın’

Bir numara Soner

Bir numara Soner

Sıradaki Haber