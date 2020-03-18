Seda Bakan'ın kızı görenleri şaşırttı

Sosyal medyadan kızı ile fotoğraflarını paylaşan 34 yaşındaki Seda Bakan, son gönderisi ile binlerce yorum ve beğeni aldı. Neredeyse tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla birlikte 'gerekli olmadıkça evden dışarı çıkmayın' tedbirini dikkate alan Seda Bakan, kızı Leyla ile sosyal medya gündeminde. Şirinliği ile dikkat çeken 7 aylık Leyla, annesinden daha ünlü olma yolunda ilerliyor.