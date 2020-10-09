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09.10.2020 - 10:09 |

Seda Sayan'dan erkek takipçisine küfürlü cevap

Yaptırdığı estetiklerle gündem olan ve sosyal medya hesabını aktif kullanan Seda Sayan, kendisine "Allah'tan korkmaz, edepsiz" diyen erkek takipçisine küfretti.

Seda Sayan'dan erkek takipçisine küfürlü cevap
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Türk müziğinin efsane sanatçılarından Muazzez Ersoy, sosyal medya hesabından "Kendine benzemek ne güzel, filtresiz" diyerek bahçe pozlarını paylaştı. Seda Sayan ise bu sözlerin hedefindeki ismin kendisi olduğunu yazan bir takipçiye "Gerdirip gerdirip söylemeyenler... Ah doktor Serdar, kimlere elin değmedi ama söyleyemezler" dedi.

Seda Sayandan erkek takipçisine küfürlü cevap

"SEDA SAYAN ALLAH'TAN KORKMAZ"
Her zaman yaptırdığı estetikleri sosyal medya hesabından paylaşan Seda Sayan dobra olduğunu vurgulayarak "Kimseden gizlim saklım yok, Yaptırdığım operasyonlardan pişman değilim" ifadelerini kullandı. Konunun kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından bir erkek sosyal medya kullanıcısı "Tüküreyim dobralığına Muazzez Ersoy gerçek bir sanatçı, doğal bir kadın. Allah korkusu var. Seda Sayan Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Edepsiz" yorumunu yaptı.

KÜFÜRLE KARŞILIK VERDİ
Yorum karşısından küplere binen Seda Sayan ise "Ulan y....k sen kimsin ki benim Allah korkumu sorguyalabiliyorsun" diyerek karşılık verdi.
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde yüzüne Fransız Askısı olarak bilinen gerdirme işlemi yaptırmış ve 10 yaş gençleşmişti.

Seda Sayandan erkek takipçisine küfürlü cevap
Seda Sayandan erkek takipçisine küfürlü cevap


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