MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Sedef Avcı oğlunun saçlarını traş etti
20.04.2020 - 17:46 |

Sedef Avcı oğlunun saçlarını traş etti

Corona virüs salgını nedeniyle evden çıkmayan Sedef Avcı, oğlu Can'ın uzayan saçlarını kendi kesti.

Sedef Avcı oğlunun saçlarını traş etti

Oyuncu Sedef Avcı, eşi Kıvanç Kasabalı ve oğulları Can karantina günlerini eğlenceli hale dönüştürmeyi çalışıyor. Uzun zamandır evde vakit geçiren mutlu aile, çeşitli aktivitelerle bu zor günleri atlatmaya çalışıyor.

En son oğlu Can'ı kendi imkanlarıyla tıraş eden Sedef Avcı, paylaştığı bu fotoğrafın altına, 'Neyin kafasını yaşıyoruz acaba... Bugünler de geçecek oğlum...' mesajını düştü. Can'ın yeni imajına beğeni yağdı.

Oğlu Pars'ın mezarını ziyaret eden Ebru Şallı uzun süre dua ettiSunucu Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 9 yaşındaki oğlu Pars, geçtiğimiz perşembe günü hayata gözlerini yummuştu. Ebru Şallı bugün oğlunun mezarını ziyarete gitti.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Öykü Karayel'den makyajsız paylaşım

Öykü Karayel'den makyajsız paylaşım

Esra Dermancıoğlu: Evet arkadaşlar kopuyoruz

Esra Dermancıoğlu: Evet arkadaşlar kopuyoruz

Ebru Şallı kimdir, kaç yaşında? Ebru Şallı'nın oğlunun hastalığı neydir, kaç çocuğu var? İşte evlilikleri...

Ebru Şallı kimdir, kaç yaşında? Ebru Şallı'nın oğlunun hastalığı neydir, kaç çocuğu var? İşte evlilikleri...

Nilüfer: Kendimi onların yerine koydum...

Nilüfer: Kendimi onların yerine koydum...

Sıradaki Haber