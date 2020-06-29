Sedef Avcı'dan huzur dolu paylaşım

Karantina günlerini İstanbul'da geçiren Avcı ve ailesi, haziran ayının ilk günlerinde başlayan normalleşme süreci sonrasında tatile çıkmıştı. Şimdilerde tatil sürecine dair keyifli paylaşımlara imza atan güzel oyuncu, son olarak mayolu fotoğrafını paylaştı ve bu karelerden birine “Huzurun içinde kaybolmak” notunu düştü.

Oyuncunun bu paylaşımına çok sayıda yorum geldi ve takipçileri Sedef Avcı’ya ‘huzuru buldu’ şeklinde yorumlar yaptı.