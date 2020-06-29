MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Sedef Avcı'dan huzur dolu paylaşım
29.06.2020 - 07:59 |

Sedef Avcı'dan huzur dolu paylaşım

Oyuncu Sedef Avcı eşi Kıvanç Kasabalı ve oğlu Can ile birlikte çıktığı tatilden paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.

Sedef Avcı'dan huzur dolu paylaşım
ABONE OL

Karantina günlerini İstanbul'da geçiren Avcı ve ailesi, haziran ayının ilk günlerinde başlayan normalleşme süreci sonrasında tatile çıkmıştı. Şimdilerde tatil sürecine dair keyifli paylaşımlara imza atan güzel oyuncu, son olarak mayolu fotoğrafını paylaştı ve bu karelerden birine “Huzurun içinde kaybolmak” notunu düştü.

Oyuncunun bu paylaşımına çok sayıda yorum geldi ve takipçileri Sedef Avcı’ya ‘huzuru buldu’ şeklinde yorumlar yaptı.

28 Haziran 2020 Magazin Haberleri BülteniGünün öne çıkan magazin haberlerini sizler için derledik
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İşlerinin başındalar

İşlerinin başındalar

Güzellik saati

Güzellik saati

Özel buluşma

Özel buluşma

Sevgilisiyle sürat teknesinde

Sevgilisiyle sürat teknesinde

Sıradaki Haber