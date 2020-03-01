Sedef Hastalığında Beslenmenin Önemi

Dr. M. İlteber Bahadır, sedef hastalığının bilindiği gibi genetik geçişli bir hastalık olduğunu, günden güne çoğaldığını fakat kişiden kişiye geçmediğini söylüyor. Bahadır, “Hastalar tarafından egzama ile sedef birbirine sık karıştırılmaktadır fakat çok farklıdırlar. Örneğin egzama kol içindeyken, sedef dirseklerde görülür. Hasta muayene koltuğuna oturduğu zaman, egzama hastası ‘kaşıntımdan’ sedef hastası ‘yaralarımdan kurtarın’ der. Sedef hastalarına yaklaşım bilinçlendirme üzerine olmalıdır” dedi.

Sedef hastalarına yaklaşım tarzının beslenme ve tedavide bilinçlendirme üzerine olması gerektiğini anlatarak, “Yemek yerken yaralarını gözlemlemeliler. Lezyonlar normalde açık pembedir. Her hasta yemekten sonra lezyonlarına bakmalı… Lezyonlar kızardıysa ve yara büyümeye başlıyorsa cildi kanlandıran yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Baharatlı karışımlar, acı tatlı soslar, çiğ köfte, turşu, patlıcan, domates ve gazlı içecekler, sedef lezyonlarını aktive edebilir. Ana kural, dokunan yiyecekleri azaltarak, yemek konforunu bozmadan tüketmeleri” demektedir.

- Hangi kremler ne zaman kullanılmalı?

Duş sonrası, vücut sıcakken, lezyonlar kırmızıyken değil, duşun ardından 25-30 dakika geçtikten sonra krem sürülmesi gerektiğinin altını çizerek, sözlerine şöyle devam etti: “Yaralar pembeleştikten sonra kremi parmak ucuna nohut büyüklüğünde alıp, lezyonların etrafından yayıp, ortaya çekerek eşit şekilde nemlendiriciler ve losyonlar sürülmelidir. Bu sayede deriniz nemini kaybetmeden, nemlendirici kremler vücudunuzu kaplar ve kurumasını engeller… Bu tedavi olumlu sonuç verir.”