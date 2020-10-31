Sedefin ‘Öykü’sü...

Öykü Karayel, Novartis’in sedef hastalığına dikkat çektiği ‘Sedefle Yüzleşin, Özgürleşin!’ projesinde yer aldı. Çalışmanın dijital lansmanı, oyuncunun Instagram hesabından canlı yayınlandı. Sedef hastasını canlandıran Karayel, ”Toplumda bu hastalığa karşı bir ön yargı var. Biz bunu yıkıp, sedef hastalarına umut aşılamak istedik” şeklinde konuştu.