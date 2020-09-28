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28.09.2020 - 12:16 |

Sefirin Kızı 21. bölüm fragmanı! Sefirin Kızı oyuncuları kimler?

Sefirin Kızı 21. bölüm fragmanı yayınlandı. STAR TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sefirin Kızı yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Peki Sefirin Kızı yeni bölümünde neler olacak? Sefirin Kızı oyuncuları kimler? İşte dizi hakkında merak edilenler...

Sefirin Kızı 21. bölüm fragmanı! Sefirin Kızı oyuncuları kimler?
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Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Sefirin Kızı yeni bölümüyle bu akşam 20:00'da STAR TV'de...

SEFİRİN KIZI 21. BÖLÜM FRAGMANI

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sefirin Kızı yeni bölümünde Sancar ve Nare arasında ipler geriliyor. Menekşe ise ortalığı karıştırmaya devam ediyor. Gediz'in evine giden Nare, Sancar'dan tepki görüyor ve kızı Melek'in velayet davası için hırslanıyor.

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI

Engin Akyürek
Neslihan Atagül Doğulu
Uraz Kaygılaroğlu
Doğukan Polat
Hivda Zizan Alp
Özlem Çakar Yalçınkaya
Erhan Alpay
Erdal Küçükkömürcü
Gonca Cilasun
Tülin Yazkan
Esra Kızıldoğan
Cemre Öktem
Edip Tepeli
Beren Gençalp

SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi çekimleri Muğla ve Montenegro'da gerçekleştirilmektedir.

SEFİRİN KIZI KONUSU NEDİR?

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.
Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

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