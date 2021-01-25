MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Sefirin Kızı 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm neden yok, ne zaman? Sefirin Kızı oyuncuları kimler?
25.01.2021 - 12:44 |

Sefirin Kızı 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm neden yok, ne zaman? Sefirin Kızı oyuncuları kimler?

STAR TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sefirin Kızı dizisinin oyuncu kadrosunda yaşananlar herkesi üzdü. Başrol karakteri Nare'yi canlandıran Neslihan Atagül, geçirgen bağırsak sendromuna yakalandı ve diziden ayrıldı. Rahatsızlığı nedeniyle diziye devam edemeyen ve yerine Tuba Büyüküstün'ün gelmesi izleyicileri meraklandırdı. Normal şartlarda bu akşam yayınlanması beklenen Sefirin Kızı 37. yeni bölümü neden yok, yeni bölüm ne zaman? Sefirin Kızı oyuncuları kim, fragman yayınlandı mı?

Sefirin Kızı 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm neden yok, ne zaman? Sefirin Kızı oyuncuları kimler?
ABONE OL

Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Sefirin Kızı yeni bölümüyle bu akşam yayınlanması beklenirken, izleyiciler tekrar bölümünün ekrana geldiğini görünce arayışa geçti. Peki Sefirin Kızı 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm neden yok, ne zaman? Sefirin Kızı oyuncuları kimler?

SEFİRİN KIZI 37. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı 37. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

SEFİRİN KIZI 37. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Sefirin Kızı 37. yeni bölümüyle 1 Şubat Pazartesi günü ekrana gelmesi bekleniyor.

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI

Engin Akyürek
Tuba Büyüküstün
Uraz Kaygılaroğlu
Doğukan Polat
Hivda Zizan Alp
Özlem Çakar Yalçınkaya
Erhan Alpay
Erdal Küçükkömürcü
Gonca Cilasun
Tülin Yazkan
Esra Kızıldoğan
Cemre Öktem
Edip Tepeli
Beren Gençalp

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Neslihan Atagül'ün hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl? Neslihan Atagül kimdir, kaç yaşında?
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Geçirgen bağırsak sendromu ne demek, nasıl bir hastalık? Neslihan Atagül'ün hastalığı geçirgen bağırsak sendromu nedir?
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Tuba Büyüküstün Sefirin Kızı'nda! Tuba Büyüküstün kimdir, kaç yaşında, boyu kaç, nereli, eşi kim? İşte dizileri ve filmleri
Nusret'in Dubai'de çektiği kahve videosu olay oldu!Geçtiğimiz hafta paylaştığı pirzola videosu ile tepkilerin hedefi olan ünlü etçi Nusret Gökçe, 600 lira değerindeki kahvesini 10 güzelle içtiği anları paylaştı. Nusret'in modellerin arasında kısa kaldığı görülen paylaşımına kısa süre içinde binlerce yorum geldi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ahmet Nur Çebi, Senica yöneticilerini ağırladı

Ahmet Nur Çebi, Senica yöneticilerini ağırladı

Tolunay Kafkas: Oyuncuların uluslararası seviyede yarışması lazım

Tolunay Kafkas: Oyuncuların uluslararası seviyede yarışması lazım

Trabzonspor'da kritik hafta

Trabzonspor'da kritik hafta

Ali Akman'dan transfer açıklaması: Hedefim Avrupa!

Ali Akman'dan transfer açıklaması: Hedefim Avrupa!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet