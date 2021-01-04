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HaberlerMagazin Haberleri Sefirin Kızı neden yok? Sefirin Kızı ne zaman yayınlanacak? 35. yeni bölüm fragmanı geldi mi?
04.01.2021 - 16:26 |

Sefirin Kızı neden yok? Sefirin Kızı ne zaman yayınlanacak? 35. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Sefirin Kızı 35. yeni bölüm ile ilgili meraklı arayış devam ediyor. Bugün yayınlanması beklenen Sefirin Kızı dizisinin STAR TV yayın akışında yer almadığı göründü. İzleyiciler ise Sefirin Kızı neden yok, Sefirin Kızı ne zaman yayınlanacak sorularını araştırmaya başladı. Peki Sefirin Kızı 35. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Sefirin Kızı neden yok? Sefirin Kızı ne zaman yayınlanacak? 35. yeni bölüm fragmanı geldi mi?
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Pazartesi akşamları yayınlanan Sefirin Kızı dizisi ile ilgili meraklı arayış başladı. Sefirin Kızı normal düzeninde ilerlediğinde bugün yayınlanması bekleniyordu. Fakat STAR TV'nin yayın akışında yer almayan Sefirin Kızı, izleyicilerini meraklandırdı. Peki Sefirin Kızı neden yok, yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

SEFİRİN KIZI NEDEN YOK?

4 Ocak Pazartesi günü Sefirin Kızı yayınlanmayacak. Dizi ekibi tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Sefirin Kızı tekrar bölümü 02:00'da ekrana gelecek. Sefirin Kızı 35. yeni bölümü ise 11 Ocak 2021 Pazartesi günü ekrana geleceği tahmin ediliyor.

SEFİRİN KIZI 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı 35. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinden izleyebilirsiniz.

STAR TV YAYIN AKIŞI PAZARTESİ

06:00 Geniş AileYerli Dizi / Tekrar

07:00 Mesut Yar ile Bugün Güncel

10:00 Demet ve Alişan ile Sabah SabahEğlence

13:15 Gerçeğin PeşindeGüncel

16:30 Söz Yerli Dizi / Tekrar

18:30 Star HaberAna Haber

20:00 Görevimiz Tehlike: YansımalarYabancı Sinema

23:00 Görevimiz Tehlike: YansımalarYabancı Sinema

02:00 Sefirin KızıYerli Dizi Tekrar

04:20 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Eğlence / Tekrar

Mehmet Ali Erbil: İki yıl sonra ilk tıraşım!Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden, bir yandan da kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iyi haberler gelmeye devam ediyor. Tıraş olduğu anları sosyal medya hesabından yayınlayan Erbil, gönderisine, "İki yıl sonra ilk tıraşım, şükürler olsun" notunu düştü.
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