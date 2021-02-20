Kadınları destekleyen WOW İstanbul Festivali, ‘Şehirde Kadın Olmak’ ana temasıyla ilk kez gerçekleşecek. British Council ve Sabancı Vakfı iş birliğiyle Türkiye’de, 5-6-7 Mart tarihlerinde dijital ortamda düzenlenecek etkinlikte, toplumsal cinsiyet ele alınacak, sanat ve sivil toplum alanlarından çalışmalara yer verilecek.

Konuya ilgili Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Kadının güçlü olmadığı bir toplumda gelişimden söz edemeyiz. Pandemiyle eşitsizlikleri gözlemledik. İlham alacağımız, umutla dolacağımız bir buluşma olmasını temenni ediyorum” dedi. WOW Kurucusu ve Direktörü Jude Kelly ise, “2010’da ilk kez Londra’da düzenlenen festival, altı kıtada, 2 milyondan fazla kadını bir araya getirdi. İstanbul’un da değişimin bir parçası olmasından çok mutluyum” şeklinde konuştu.