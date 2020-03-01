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01.03.2020 - 07:00 | | FATİH YILMAZ-DHA

Yılmaz Morgül şehit ailesini ziyaret etti

Yılmaz Morgül, Şehit Piyade Uzman Çavuş Adem Akın’ın ailesine başsağlığı dilemek üzere, Tokat merkeze bağlı Uğrak Köyü’ne gitti.

Yılmaz Morgül şehit ailesini ziyaret etti

Yılmaz Morgül, Şehit Piyade Uzman Çavuş Adem Akın’ın ailesine başsağlığı dilemek üzere, Tokat merkeze bağlı Uğrak Köyü’ne gitti. Tokat, Çorum, Ankara ve Amasya’da yapacağı konserlerini iptal ettiğini açıklayan şarkıcı, “Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza yüce Allah’tan acil şifalar. Tüm Türkiye’nin ve milletimin başı sağ olsun” dedi. 

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