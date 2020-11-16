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16.11.2020 - 12:19 |

Şehmus Yücel kimdir, kaç yaşında? Şehmus'un annesi Emine Yücel kimdir?

Şehmus Yücel ve annesi Emine Yücel bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katıldılar. Daha önce Kısmet Olur programına da katılan Şehmus'un hayatı merak ediliyor. Peki Şehmus Yücel ve Emine Yücel kimdir?

Şehmus Yücel kimdir, kaç yaşında? Şehmus'un annesi Emine Yücel kimdir?
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Şehmus Yücel ve annesi Emine Yücel'in hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Gözüm Sende ve Kısmetse Olur'a katılan Şehmus ile annesi Emine Yücel, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldular. Peki Şehmus Yücel kimdir?

ŞEHMUS YÜCEL KİMDİR?

 Şehmus Yücel, 1992 yılında doğdu. Lokanta işletmeciliği yapıyor. Şehmus Yücel’in Şüheda Yücel’den bir oğlu var.

EMİNE YÜCEL KİMDİR?

Şehmus Yücel'in annesi Emine Yücel'in 6’sı kız, 4’ü erkek olmak üzere 10 tane çocuğu var.

Şehmus Yücel ve annesi Emine Yücel daha önce Kısmet Olur programına katılmışlardı.

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