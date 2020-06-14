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HaberlerMagazin Haberleri Selami Şahin, Zeki Müren'li fotoğrafın hikayesini anlattı
14.06.2020 - 11:19 |

Selami Şahin, Zeki Müren'li fotoğrafın hikayesini anlattı

Usta sanatçı Selami Şahin’in yıllar önce Zeki Müren’le çektirdiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Selami Şahin, Zeki Müren'li fotoğrafın hikayesini anlattı
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Selami Şahin, 1984 yılına ait o kareyi takipçileriyle paylaştı ve öyküsünü anlattı.

Şahin, “Bardakçı Koyu’nda yaz sezonunu açarken, özel çanta serisinin tanıtımı için çektirmiştik bu fotoğrafı. Lider Müzik firmamı kurmuştum ve Zeki Müren de benim şirketimden albüm yapıyordu. Çok iyi dostumdu. Fotoğrafı görünce eski günlere gittim. Onun gibi ses bir daha gelmez. Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.

13 Haziran 2020 Magazin Haberleri Bülteni13 Haziran 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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