Selen Görgüzel'den cirit atı üzerinde kutlama

Yönetmen Hamdi Alkan, eşi Selen Görgüzel’in doğum gününü Kars’ın Selim ilçesine bağlı Kekeç köyünde kutladı. Çekeceği film için Kars’ta yer araştırması yapan Hamdi Alkan, eşi Selen Görgüzel’e sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi. Hamdi Alkan, Koşapınar köyünde taş evlerini gezdikten sonra eşi Selen Görgüzel ve beraberindekilerle Kekeç köyüne geçti.

HAYATIMIN EN GÜZEL GÜNÜ

Araçlarıyla Kekeç köyüne yaklaşan Hamdi Alkan eşi Selen Görgüzel’i, Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü’nün atlı ciritçileri karşıladı. Aracından inerek kulüp başkanı Selçuk Başkaya’nın ‘Poyraz’ isimli beyaz atına binen Selen Görgüzel, Türk bayrağıyla objektiflere poz verdi.

Görgüzel, “Doğum günümde beyaz ata binmek beni çok mutlu etti. Hayatımın en güzel doğum gününü yaşadım” dedi.

"TEMİZ OLMAK İMANDAN GELİYOR"

"Bakımsız insana tahammülüm yok" diyen Görgüzel, "Kendine özen göstermeyen insanı sevmiyorum. Midem bulanıyor, bakamıyorum. O kadar da açık söyleyeyim. Buna parayla alakalı falan demesinler sakın. Temiz ve iyi olmak imandan geliyor” ifadelerini kullanmıştı.

İLK BOTOKSU 23 YAŞINDA YAPTIRDI

"İlk botoksu 23 yaşımda yaptırdım" diyen Görgüzel, "Bu tamamen kendine bakmak ve kendini ela almakla alakalı” dedi. "Kızlarım bu yaşta estetik veya botoks yaptırsa, ihtiyaçları varsa karşı çıkmam. Yoksa müdahale ederim” şeklinde konuştu.