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09.09.2020 - 13:13 |

Selena Gomez: Eski sevgililerim deli olduğumu düşünüyor

ABD’li şarkıcı Selena Gomez ilişki hayatına açıklamalarda bulundu. Gomez, "Eski sevgililerimin hepsi deli olduğumu düşünüyor" dedi.

Selena Gomez: Eski sevgililerim deli olduğumu düşünüyor
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Şarkıcı Selena Gomez, özel hayatı hakkında konuştu. 28 yaşındaki Gomez, "Tüm eski sevgililerim deli olduğumu düşünüyor. Ama umursamıyorum" diye konuştu.

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Gomez, daha önce Justin Bieber, Orlando Bloom ve The Weeknd’le ilişki yaşamıştı. Genç şarkıcının son olarak One Direction grubunun üyesi Niall Horan’la birlikte olduğu ileri sürülmüş ancak bu iddialar yalanlanmıştı.

Selena Gomez: Eski sevgililerim deli olduğumu düşünüyor

Öte yandan Gomez, bu yıl çıkardığı 'Rare' aldı albüm ile dört yıl aradan sonra müzik sektörüne geri dönmüş ve kısa bir süre önce de samimi itiraflarda bulunmuştu.

Yalnızlık korkusunun olduğunu dile getiren şarkıcı, "Bazı günler uyandığımda ve sinirli olduğumda sonsuza kadar yalnız kalacakmışım gibi hissediyorum" demişti. Gomez, bu tarz duygular üzerine çöktüğünde bunların uzun sürmesine ve gününü mahvetmemesine izin vermemeye çalıştığını dile getirmişti.

FOTOĞRAFLAR: SPLASH NEWS

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