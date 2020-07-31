Selena Gomez merak uyandırdı!

Bir süredir sosyal medya hesaplarını kullanmayan Selena Gomez, geçtiğimiz günlerde hayranlarına Instagram üzerinden bir açıklama yaptı. 28 yaşındaki şarkıcı, “Sizleri sevdiğimi ve özlediğimi bilin isterim. Birçok heyecan verici gelişme yaşıyorum ve bunları sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum” sözleriyle, merak uyandırdı.