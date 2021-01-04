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04.01.2021 - 14:50 | | DHA

Selim Sesler’in eşi Nuran Sesler koronavirüsten hayatını kaybetti!

Kalp yetmezliği nedeniyle 2014 yılında hayatını kaybeden ünlü klarnetçi Selim Sesler’in eşi Nuran Sesler (61), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sesler’in cenazesi Edirne’nin Keşan ilçesinde toprağa verildi.

Selim Sesler’in eşi Nuran Sesler koronavirüsten hayatını kaybetti!
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İstanbul’da, 2014 yılında kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Roman müziğinin önde gelen isimlerinden klarnet sanatçısı Selim Sesler’in İzmir’de yaşayan eşi Nuran Sesler’in, bir süre önce rahatsızlanınca gittiği hastanede yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI
Özel bir hastanede tedavi altına alınan Sesler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Nuran Sesler’in cenazesi, bugün memleketi Keşan ilçesindeki Enez Yolu Mezarlığı’nda eşinin yanında toprağa verildi.

Selim Sesler’in eşi Nuran Sesler koronavirüsten hayatını kaybetti

7 YIL ÖNCE HAYATINI KAYBETTİ
Roman müziğinin önde gelen isimlerinden, klarnet virtüözü, Selim Sesler, 2014 yılında kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Evli ve üç çocuk babası olan Sesler, 54 yaşında hayata gözlerini yummuştu.

Selim Sesler’in eşi Nuran Sesler koronavirüsten hayatını kaybetti

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