Selin Ciğerci, 4,1 milyon TL'lik takılarıyla dikkat çekti

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Bodrum'daki evine giden Selin Ciğerci, tatil pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şıklığından her daim ödün vermeyen sosyal medya fenomeni, dün arkadaşlarıyla tekne turuna çıktı.

Futbolcu Gökhan Çıra ile mutlu bir evlilik sürdüren 36 yaşındaki ünlü, bikinisinin üzerine 4,1 milyon TL'lik pırlanta takı taktı. Yeni aldığı pırlantalarıyla paylaşım yapan Ciğerci'nin; 20 karat yüzüğü 2 milyon 800 bin TL, 12 karat olan kolyesi ise 1 milyon 300 bin TL değerinde.

"KAZANIYORUM, ALIYORUM"

Takılarıyla gündem olan Selin Ciğerci, "Hamd olsun çalışıyorum, kazanıyorum, alıyorum. Şimdi içinizde sallayanlar olacak, hikayelerime baksınlar her gün en çok satanlar arasındayım. Yardımlarımı da yapıyorum çok şükürler olsun" ifadelerini kullandı.