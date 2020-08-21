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HaberlerMagazin Haberleri Selin Ciğerci, 4,1 milyon TL'lik takılarıyla dikkat çekti
21.08.2020 - 12:28 |

Selin Ciğerci, 4,1 milyon TL'lik takılarıyla dikkat çekti

Kendi kozmetik markasını kurarak satış yapmaya başlayan sosyal medya fenomeni ve iş kadını Selin Ciğerci, 4,1 milyon TL değerindeki takıları ile gündem olmasının ardından açıklama yaptı: Hamd olsun çalışıyorum, kazanıyorum, alıyorum.

Selin Ciğerci, 4,1 milyon TL'lik takılarıyla dikkat çekti
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Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Bodrum'daki evine giden Selin Ciğerci, tatil pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şıklığından her daim ödün vermeyen sosyal medya fenomeni, dün arkadaşlarıyla tekne turuna çıktı.

Futbolcu Gökhan Çıra ile mutlu bir evlilik sürdüren 36 yaşındaki ünlü, bikinisinin üzerine 4,1 milyon TL'lik pırlanta takı taktı. Yeni aldığı pırlantalarıyla paylaşım yapan Ciğerci'nin; 20 karat yüzüğü 2 milyon 800 bin TL, 12 karat olan kolyesi ise 1 milyon 300 bin TL değerinde.

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"KAZANIYORUM, ALIYORUM"
Takılarıyla gündem olan Selin Ciğerci, "Hamd olsun çalışıyorum, kazanıyorum, alıyorum. Şimdi içinizde sallayanlar olacak, hikayelerime baksınlar her gün en çok satanlar arasındayım. Yardımlarımı da yapıyorum çok şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

Selin Ciğerci, 4,1 milyon TLlik takılarıyla dikkat çekti

Magazin Haberleri Bülteni 21 Ağustos 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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