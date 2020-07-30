Selin Ciğerci'den annelik açıklaması: Babasıyla öğreteceğiz

Her fırsatta anne olmak istediğini dile getiren Selin Ciğerci bebek sahibi olmak için işlemlere başladıklarını daha önce duyurmuştu. Ciğerci yeni yaptığı paylaşımda ise kendisine gelen bir mesajı paylaştı. Ciğerci, duygularını takipçileriyle şu sözlerle paylaştı:

"Allah'ım o günleri göstersin de öyle güzel büyüteceğim ki kısmetse hepiniz hanımlar hiç şaşırmadık diyeceksiniz. Aile nedir, saygı nedir, para kazanmak, pes etmemek hepsini inşallah aslanlar gibi babasıyla öğreteceğiz. Nasıl kötü kalpli insanlara karşı dik durulur nasıl ders verilir anlatacağız ona..."