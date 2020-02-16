Selin İmer: Sevgililer Günü benim için özel bir gün değil!

Mustafa Ceceli, "Eşim Selin'in Sevgliler Günü gibi günlere alerjisi olduğu için çok rahatım" dedi. Selin İmer, "Alerjim var demeyelim de... Biz bu tarz günleri, doğum günleri dışında kutlamıyoruz. Yılbaşını da kutlamıyoruz. Hayatınızda sevdiğiniz biri varsa bunu bir günle sınırlayıp kutlamak bana saçma geliyor. Kutlayanlara da karşı değilim. Benim için özel bir gün değil" dedi.

Mustafa Ceceli, "Sevenler sevdiklerine her dakika sevdiklerini söylesinler" derken eşi Selin İmer, "Mustafa'dan bana her gün 'Seni seviyorum' kelimeleri geliyor" şeklinde açıklama yaptı.

Yaklaşık üç saatlik sahne performansıyla tam not alan şarkıcıyı, eşi dışında; annesi Ayşe Ceceli, babası Bekir Ceceli, kayınvalidesi Canan İmer, Sinan Akçıl ve sevgilisi Burcu Kıratlı yalnız bırakmadılar.