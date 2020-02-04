Selin Uzal, Peter Joseph’in yeni filminde

'Zeitgeist' belgeselleriyle büyük ses getiren Peter Joseph’in yazdığı, yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği 'InterReflections'ın çekimleri tamamlandı. Filmde Türkiye’den sürpriz bir isim de rol aldı; Selin Uzal.

Uzal, 'InterReflections' için Los Angeles’ta kamera karşısına geçti. Başarılı oyuncu, gelecekte yaşayan Aleniya Demir adlı bir profesörü canlandırdı. Uzel, filmin geçtiğimiz gün ABD’de düzenlenen özel gösterimine de katıldı.