09.02.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER
Sema, Oscar’ın en küçük katılımcısı
Suriye’deki savaşın ortasında büyüyen dört yaşındaki Sema El Kateab, Oscar törenine katılan en genç kişi olacak.
Yönetmen annesi Waad El Kateab’ın çektiği ve Suriye’deki yaşamlarını konu alan belgeselin BAFTA’da ‘En İyi Belgesel’ seçilmesinin ardından yapım, Oscar’a da aday oldu. Annesiyle BAFTA’ya katılan Sema, Oscar’da da boy gösterecek. 2019’da 59 uluslararası ödüle layık görülen ‘For Sema’Sema için) isimli yapım büyük beğeni topluyor.