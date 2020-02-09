Sema, Oscar’ın en küçük katılımcısı

Yönetmen annesi Waad El Kateab’ın çektiği ve Suriye’deki yaşamlarını konu alan belgeselin BAFTA’da ‘En İyi Belgesel’ seçilmesinin ardından yapım, Oscar’a da aday oldu. Annesiyle BAFTA’ya katılan Sema, Oscar’da da boy gösterecek. 2019’da 59 uluslararası ödüle layık görülen ‘For Sema’Sema için) isimli yapım büyük beğeni topluyor.