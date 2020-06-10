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10.06.2020 - 07:00 |

Şen buluşma

İstanbul cemiyet hayatında herkesin gıptayla baktığı geniş bir dost grubuna sahip olan Betül Artam, Bahçeköy’de dost simaların bir araya geldiği özel bir güne ev sahipliği yaptı.

Şen buluşma
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İstanbul cemiyet hayatında herkesin gıptayla baktığı geniş bir dost grubuna sahip olan Betül Artam, Bahçeköy’de dost simaların bir araya geldiği özel bir güne ev sahipliği yaptı. Betül Hanım’ın sosyal mesafeyi koruyarak gerçekleştirdiği davette Şener Şen başta olmak üzere, Dilek Türker ve Zerrin Arbaş gibi dostlar buluştu.

Metin Şentürk o görüntülere açıklık getirdi: Ben de çekiciyim!Görme engelli sanatçı Metin Şentürk'ün araç kullandığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı, eleştiriler hakkında konuştu.
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Cadde Yazarları

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