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16.09.2020 - 22:30 |

Sen Çal Kapımı 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Sen Çal Kapımı 10. son bölüm tek parça izleme linki...

FOX TV'nin kısa sürede büyük bir hayran kitlesine kavuşan dizisi Sen Çal Kapımı, 10. yeni bölümüyle oldukça keyifli bir bölümü geride bıraktı. FOX TV'nin yeni dizileri arasında yer alan ve başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in paylaştığı dizinin son bölümünde Selin ve Ferit’in evlenme kararı Serkan ve Eda’yı altüst etti ve ortalık karıştı. Peki Sen Çal Kapımı 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sen Çal Kapımı 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Sen Çal Kapımı 10. son bölüm tek parça izleme linki...
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Son zamanların en sevilen dizileri arasında yer alan fenomen dizi Sen Çal Kapımı dizisi 10. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü daha sahne oldu. Peki Çarşamba günlerinin sevilen dizisinin yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

SEN ÇAL KAPIMI 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selin ve Ferit’in evlenme kararı Serkan ve Eda’yı altüst ediyor. Ferit, holding işlerine de karışmaya başladı. Serkan, Ferit’i bir an önce saf dışı bırakmaya çalışıyor. Eda “Biz de evlenmeye karar verdik” yalanını uydurunca, dörtlü sık sık birlikte vakit geçirmeye başlıyor.

Ayfer ve Aydan tarafında ise evlilik haberiyle çeşitli sinir krizleri geçiriliyor. Serkan’ın asıl derdi Eda’nın hayatından çıkmaması. Ama Eda’nın onu sevmediğinden emin. Eda ise Serkan’ın Selin evlendiği için üzüldüğünü sanıyor. Bu arada Ferit, holdinge bütün dengeleri bozacak bir ortak getiriyor.

SEN ÇAL KAPIMI 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sen Çal Kapımı 11. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır...

SEN ÇAL KAPIMI 10. BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Sen Çal Kapımı 10. bölüm izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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