22.07.2020 - 14:56 |
Sen Çal Kapımı 3. bölümde neler olacak? Serkan Bolat ve Eda nişanlanıyor...
Sen Çal Kapımı yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. İlk bölümden itibaren dikkatleri üzerine çeken dizinin yeni bölümünde neler olacak merak konusu. Serkan Bolat ve Eda arasındaki oyun gerçeğe dönüşecek mi? Nişan takılıyor. İşte Sen Çal Kapımı 3. bölümden ipuçları.
Bu akşam 3. bölümü ile ekrana gelecek olan Sen Çal Kapımı dizisi için heyecan dorukta. Yeni bölümde neler olacak? Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı yine sürpriz dakikalar yaşatacak.
SEN ÇAL KAPIMI 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Serkan Bolat ve Eda Yıldız nişanlanıyor… Bu haber elbette sosyeteye bomba gibi düşüyor; herkes Eda’nın peşinde, nasıl biri, ne iş yapar, nereden mezun? Eda bu gösterişli, yalan dünyanın içinde tek başına kalıyor. Serkan’ın ise tek düşündüğü iş, çünkü Kaan Karadağ yine bir sinsilik peşinde… Herkes Eda’nın üstüne üstüne gelirken Serkan, Bolat’lığından taviz verip Eda’nın yanında olacak mı? Yoksa yaşadıklarının bir oyun olduğunu söyleyip Eda’nın kalbini mi kıracak?