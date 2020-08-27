Sen Çal Kapımı 8. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Sen Çal Kapımı 7. son bölüm tek parça izleme linki....

FOX TV'nin kısa sürede büyük bir hayran kitlesine kavuşan dizisi Sen Çal Kapımı, 7. yeni bölümüyle oldukça keyifli bir bölümü geride bıraktı. FOX TV'nin yeni dizileri arasında yer alan ve başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in paylaştığı dizinin son bölümündeSerkan, Eda'ya ilk kez içini açtı, çok özel bir sırrını paylaştı ve ortalık karıştı. Peki Sen Çal Kapımı 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?



SEN ÇAL KAPIMI 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?





Serkan, Eda'ya ilk kez içini açtı, çok özel bir sırrını paylaştı onunla… Eda, paylaştıkları anın büyüsüne kapılmış eve döndüğünde Ayfer, Eda'nın mutlulukla parlayan gözlerini fark eder hemen. Eda gerçekten aşık mıdır yoksa?

Eda, Serkan'ın büyüsüne kapılmaktan çok korkuyor… Ama Serkan'dan uzak durmak o kadar zor ki. Ertesi gün Serkan'ın doğum günü… Ama tabii ki Serkan Bolat doğum günü kutlamaktan nefret ediyor.

Üstelik söylentiye göre doğum günlerini Selin'le geçiriyormuş. Bu sene de öyle olacak. Üstelik bir de Selin’e Serkan adına elleriyle çiçek hazırlamak zorunda kalıyor Eda, hem de notu da kendisi yazarak. Selin’in de kafası karışmaya başlıyor. Peki bu durum Serkan ve Eda'yı nasıl etkileyecek?



SEN ÇAL KAPIMI 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Sen Çal Kapımı 8. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



SEN ÇAL KAPIMI 7. BÖLÜM İZLEME LİNKİ



Sen Çal Kapımı 7. bölüm izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...