MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Sen Çal Kapımı 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Sen Çal Kapımı 7. son bölüm tek parça izleme linki yayında mı?
28.08.2020 - 00:51 |

Sen Çal Kapımı 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Sen Çal Kapımı 7. son bölüm tek parça izleme linki yayında mı?

Son zamanların en sevilen dizileri arasında yer alan fenomen dizi Sen Çal Kapımı dizisi 7. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü daha sahne oldu. Peki Çarşamba günlerinin sevilen dizisinin yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Sen Çal Kapımı 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Sen Çal Kapımı 7. son bölüm tek parça izleme linki yayında mı?
ABONE OL

FOX TV'nin kısa sürede büyük bir hayran kitlesine kavuşan dizisi Sen Çal Kapımı, 7. yeni bölümüyle oldukça keyifli bir bölümü geride bıraktı. FOX TV'nin yeni dizileri arasında yer alan ve başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in paylaştığı dizinin son bölümündeSerkan, Eda'ya ilk kez içini açtı, çok özel bir sırrını paylaştı ve ortalık karıştı. Peki Sen Çal Kapımı 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEN ÇAL KAPIMI 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan, Eda'ya ilk kez içini açtı, çok özel bir sırrını paylaştı onunla… Eda, paylaştıkları anın büyüsüne kapılmış eve döndüğünde Ayfer, Eda'nın mutlulukla parlayan gözlerini fark eder hemen. Eda gerçekten aşık mıdır yoksa?

Eda, Serkan'ın büyüsüne kapılmaktan çok korkuyor… Ama Serkan'dan uzak durmak o kadar zor ki. Ertesi gün Serkan'ın doğum günü… Ama tabii ki Serkan Bolat doğum günü kutlamaktan nefret ediyor.

Üstelik söylentiye göre doğum günlerini Selin'le geçiriyormuş. Bu sene de öyle olacak. Üstelik bir de Selin’e Serkan adına elleriyle çiçek hazırlamak zorunda kalıyor Eda, hem de notu da kendisi yazarak. Selin’in de kafası karışmaya başlıyor. Peki bu durum Serkan ve Eda'yı nasıl etkileyecek?

SEN ÇAL KAPIMI 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



SEN ÇAL KAPIMI 7. BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Sen Çal Kapımı 7. bölüm izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

27 Ağustos 2020 Magazin Habeleri Bülteni27 Ağustos 2020 Magazin Habeleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MasterChef Emir kimdir, nereli? MasterChef Emir Elidemir kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte biyografisi...

MasterChef Emir kimdir, nereli? MasterChef Emir Elidemir kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte biyografisi...

MasterChef Ayyüce Kamit kimdir, nereli? MasterChef Ayyüce kaç yaşında, mesleği nedir? İşte biyografisi...

MasterChef Ayyüce Kamit kimdir, nereli? MasterChef Ayyüce kaç yaşında, mesleği nedir? İşte biyografisi...

MasterChef Tanya kimdir, kaç yaşında? Tanya Kilitkayalı nereli? İşte hayat hikayesi

MasterChef Tanya kimdir, kaç yaşında? Tanya Kilitkayalı nereli? İşte hayat hikayesi

Fokus filmi oyuncu kadrosu kimlerdir? Fokus filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?

Fokus filmi oyuncu kadrosu kimlerdir? Fokus filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?

Sıradaki Haber