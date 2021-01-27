Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim, konusu nedir? İşte, Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncu kadrosu
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi vizyona çıktığı tarihten itibaren ilgiyle izlenen yapımlardandır. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmde birçok başarılı isim yer alıyor. Yerli komedi filmi Sen Kiminle Dans Ediyorsun başrollerinde Demet Özdemir ve Uraz Kaygılaroğlu yer alıyor. İşte, filmin detayları...
Sen Kiminle Dans Ediyorsun, 2017 yılında beyazperde de yer aldı. Televizyonda da izleyicisini karşılayan filmin yönetmenliğini ve senaristliğini ise Burak Aksak yürüttü. Yapımcı ise Necati Akpınar olarak yer aldı. Psikolojik sorunlar ile boğuşan genç bir kızın hayata tutunmasını sağlayan dans ile serüvenini ekrana getiriyor.
SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN KONUSU
Anne ve babasını kaybetmiş, intiharı düşünecek kadar zor günlerden geçen Aysel'in hayattaki en büyük tutkusu dans etmektir. Aysel psikiyatrın da desteği ile dansa başlar. Şengül'ün dans okulunda çalışmaya ve büyük para ödülü olan bir yarışmaya katılmaya karar vermesiyle hayat ona heyecanlı günler sunmaya başlayacaktır. Hayatında yeni bir sayfa açılır. Ancak tutkusu dans için birçok zorlukla mücadele edecek ve yeni insanlarla tanışacaktır.
SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN FİLMİ OYUNCULARI
Filmin dikkat çeken ve sevilen oyuncu kadrosunda bulunan isimler şöyle:
Demet Özdemir
Uraz Kaygılaroğlu
Binnur Kaya
Okan Çabalar
Bora Cengiz
Nergis Öztürk
Berat Yenilmez
Meltem Gülenç
Hakan Salınmış
Gülsüm Alkan
Kıvanç Baran Arslan
Burak Topaloğlu
Hakan Akın
Cihan Talay
İbrahim Emin Ege