Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim, konusu nedir? İşte, Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncu kadrosu

Sen Kiminle Dans Ediyorsun, 2017 yılında beyazperde de yer aldı. Televizyonda da izleyicisini karşılayan filmin yönetmenliğini ve senaristliğini ise Burak Aksak yürüttü. Yapımcı ise Necati Akpınar olarak yer aldı. Psikolojik sorunlar ile boğuşan genç bir kızın hayata tutunmasını sağlayan dans ile serüvenini ekrana getiriyor.

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN KONUSU

Anne ve babasını kaybetmiş, intiharı düşünecek kadar zor günlerden geçen Aysel'in hayattaki en büyük tutkusu dans etmektir. Aysel psikiyatrın da desteği ile dansa başlar. Şengül'ün dans okulunda çalışmaya ve büyük para ödülü olan bir yarışmaya katılmaya karar vermesiyle hayat ona heyecanlı günler sunmaya başlayacaktır. Hayatında yeni bir sayfa açılır. Ancak tutkusu dans için birçok zorlukla mücadele edecek ve yeni insanlarla tanışacaktır.

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN FİLMİ OYUNCULARI

Filmin dikkat çeken ve sevilen oyuncu kadrosunda bulunan isimler şöyle:

Demet Özdemir

Uraz Kaygılaroğlu

Binnur Kaya

Okan Çabalar

Bora Cengiz

Nergis Öztürk

Berat Yenilmez

Meltem Gülenç

Hakan Salınmış

Gülsüm Alkan

Kıvanç Baran Arslan

Burak Topaloğlu

Hakan Akın

Cihan Talay

İbrahim Emin Ege