Senaryo yazıyor

Bir televizyon programına katılan sanatçı, “Dizi senaryosu yazmaya başlıyorum. İçinde müzik olan yapımlar kalmadı. Şarkıların, televizyon aracılığıyla bir şekilde izleyiciye ulaşması gerekiyor” diyerek, projelerini açıkladı. Erçetin, sabahları ise tarlada yürüyüş yaptıktan sonra, tavuk ve eşeklerle

ilgilendiğini söyledi.



