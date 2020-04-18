18.04.2020 - 07:00 | | LALE DANIŞMAN
Senaryo yazıyor
Candan Erçetin, beş haftadır Lüleburgaz’daki evinden çıkmadığını söyledi.
Bir televizyon programına katılan sanatçı, “Dizi senaryosu yazmaya başlıyorum. İçinde müzik olan yapımlar kalmadı. Şarkıların, televizyon aracılığıyla bir şekilde izleyiciye ulaşması gerekiyor” diyerek, projelerini açıkladı. Erçetin, sabahları ise tarlada yürüyüş yaptıktan sonra, tavuk ve eşeklerle
ilgilendiğini söyledi.
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