‘Farklı beklentilere girme’

İngiltere Veliaht Prensi Charles ile Leydi Diana 1981’de evlendi. İki oğlu olan çift Charles’ın eski sevgilisi Camilla Parker ile ilişkisini devam ettirmesi nedeniyle 1992’de ayrıldı. Diana ve sevgilisi Dodi el-Fayed 1997’de trafik kazasında öldü. Charles ile Parker ise 2005’de evlendi. İngiliz ITV’de yayımlanan yeni belgeselde konuşan, Diana’nın danışmanı ve kraliyet astroloğu Penny Thorton çarpıcı bir iddiada bulundu. Thorton’a göre, Charles, Diana’ya düğünlerinden bir gün önce “Hiçbir beklentiye girme, ben seni sevmiyorum” dedi.

‘İhanet öfkeli biri yaptı’

Thorton, Diana’nın bunu duyunca mahvolduğunu, düğününe gitmek istemediğini anlattı. Aynı belgeselde konuşan Diana’nın arkadaşı James Colthurst de şunları söyledi: “Diana, Charles’ın ihaneti yüzünden öfkeli biri oldu. Hatta etrafına tenis raketi ve benzeri şeylerle vurmak istedi. Ben de ona ‘Apseyi yerinden sökmenin başka yolları olmalı’ dedim.” Belgesele göre, Diana son yıllarında kraliyet tarafından konuşmasının engellenmesinden de korktu. Bu nedenle basına daha açık bilgi verdi ve Charles’ın (71) ihanetini kastederek “Evliliğimizde üç kişiydik” dedi.