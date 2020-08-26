26.08.2020 - 07:00 |
‘Seninle’ kliplendi
Nükhet Duru’nun, Poll Production ve En Production iş birliğiyle hayata geçen ‘Hikayesi Var’ albümünde Kenan Doğulu’yla düet yaptığı ‘Seninle’nin klibi, müzikseverlerle buluştu.
Nükhet Duru’nun, Poll Production ve En Production iş birliğiyle hayata geçen ‘Hikayesi Var’ albümünde Kenan Doğulu’yla düet yaptığı ‘Seninle’nin klibi, müzikseverlerle buluştu. Sözleri sanatçıya, bestesi Onno Tunç’a ait eserin düzenlemesini ise Ozan Doğulu yaptı.
Didem Uzel: Allah ABD’deki acile düşürmesinSelim Sarı ile 2012 yılında evlendikten sonra ABD'ye yerleşen oyuncu Didem Uzel Sarı, corona virüsten dolayı Türkiye'ye döndüklerini söyledi. DHA’ya konuşan Uzel, ABD’deki sağlık sistemini eleştirerek, " Allah ABD’de acil servise düşürmesin" dedi.