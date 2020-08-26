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26.08.2020 - 07:00 |

‘Seninle’ kliplendi

Nükhet Duru’nun, Poll Production ve En Production iş birliğiyle hayata geçen ‘Hikayesi Var’ albümünde Kenan Doğulu’yla düet yaptığı ‘Seninle’nin klibi, müzikseverlerle buluştu.

‘Seninle’ kliplendi
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Nükhet Duru’nun, Poll Production ve En Production iş birliğiyle hayata geçen ‘Hikayesi Var’ albümünde Kenan Doğulu’yla düet yaptığı ‘Seninle’nin klibi, müzikseverlerle buluştu. Sözleri sanatçıya, bestesi Onno Tunç’a ait eserin düzenlemesini ise Ozan Doğulu yaptı.

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